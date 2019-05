TMW - Inter, Conte bussa in casa Juve: contatto con Filippi

© foto di Imago/Image Sport

Antonio Conte deve ancora formare tutto lo staff per la nuova avventura all’Inter. In attesa di capire chi sarà il suo vice, Conte ha individuato il preparatore dei portieri ideale. Si tratta di Claudio Filippi, attualmente alla Juventus, che però non ha ancora preso una decisione. Conte e l’Inter, staff in via di definizione. E la prossima settimana dovrebbe arrivare la firma...