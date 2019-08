Fonte: da Milano, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novità sul mercato dell'Inter: nessuna nuova al momento sul fronte Cristiano Biraghi: la Fiorentina chiede una cifra più alta di quella offerta dai nerazzurri per il riscatto, dettagli raggiungibili non appena uscirà Dalbert. La novità è il contatto ora in corso con l'entourage dell'esterno in sede, Dalbert viaggerà poi verso il Nizza...