TMW - Inter, doppio no al Parma per Bastoni-Dimarco: incedibili per Conte

Fonte: Alessandro Rimi

Alessandro Bastoni e Federico Dimarco non si muovono da Milano: questo il messaggio recapitato dall'Inter al Parma, oggi in visita nella sede nerazzurra con il direttore sportivo Daniele Faggiano. I crociati avrebbero voluto riportare i due difensori a Collecchio per regalare a D'Aversa due pedine importanti per completare la rosa, ma si sono scontrati contro la volontà ferrea di Antonio Conte, che ha deciso di tenere entrambi ad Appiano Gentile.