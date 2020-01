Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Christian Eriksen è arrivato poco fa nella sede dell'Inter per la firma sul contratto con la società nerazzurra, con cui ha un accordo fino al 2024. Dopo aver superato le visite, quelle con il club e per l'idoneità sportiva, ieri il giocatore è tornato in albergo in serata e oggi dovrebbe arrivare la firma, attesissima dai tanti tifosi presenti anche oggi sotto la sede del club. È atteso a breve l'annuncio ufficiale dell'acquisto del danese e il suo arrivo nella sede di Viale Della Liberazione è un ulteriore passo d'avvicinamento.