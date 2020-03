tmw Inter, fiducia in Radu per il prossimo anno. Piace Luis Maximiano dello Sporting

Un’idea per il futuro. L’Inter pensa a Luis Maximiano dello Sporting CP. Il portiere classe 99 è nei pensieri nerazzurri per la prossima stagione. Un investimento in ottica futura. Con Radu, anche, nei piani dell’Inter che verrà. Il rumeno in prestito prima al Genoa e adesso al Parma farà rientro alla base e si giocherà le sue carte in nerazzurro al fianco di Handanovic. E intanto l’Inter pensa anche a Maximiano...