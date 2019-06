TMW - Inter-Genoa, la sinergia per Amione e De la Vega nel summit di oggi

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radu, Salcedo, Gavioli, Rizzo, Pinamonti: l'asse Inter-Genoa è calda e questi sono alcuni dei nomi trattati nell' incontro tra Preziosi e i vertici nerazzurri . Genoa e Inter, però, non lavorano soltanto su scambi o potenziali trasferimenti da Milano a Genova o viceversa.

Sinergia: è una delle chiavi per leggere il summit di oggi. Perché sia il Genoa che l'Inter lavorano da tempo per portare in Italia due talenti come Pedro de la Vega, attaccante classe 2001 del Lanús, e Bruno Amione, difensore 2002 del Belgrano. Arriverebbero in Serie A col rossoblù, ma con la regia dell'Inter.