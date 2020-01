Fonte: Marco Conterio

Entro il weekend Olivier Giroud può diventare un giocatore dell'Inter: i nerazzurri hanno avvicinato la richiesta del Chelsea per il centravanti campione del mondo, arrivando a 5 milioni e mezzo più bonus di offerta per il suo cartellino, mentre l'accordo con il giocatore c'è da tempo. Chiusura dell'affare dunque attesa a stretto giro di posta, con Conte che potrà avere quell'attaccante in grado di far respirare Lukaku e aggiungere alternative alla manovra avanzata, fino ad ora tenuta in piedi dalla crescita esponenziale di Lautaro Martinez e dall'ottimo adattamento al calcio italiano del belga. Sarebbe proprio il francese l'obiettivo numero uno del viaggio a Londra del direttore sportivo Ausilio.