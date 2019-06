TMW - Inter, Gravillon la chiave per sbloccare definitivamente l'affare Sensi

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Andrea Adorante ad un passo dal ritorno a Parma, l’Inter avrebbe proposto Andrew Gravillon come contropartita nell’affare che dovrebbe portare Stefano Sensi a vestire nerazzurro. Gravillon era uno dei pezzi pregiati fra i giovani dell’Inter, con ben sette squadre pronte ad accaparrarselo. Il difensore ex Pescara, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbe essere la chiave per sbloccare l'operazione. Le parti si rivedranno ancora nei prossimi giorni.