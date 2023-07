ufficiale Gravillon va da Kluivert. Firma un triennale con l'Adana Demirspor

Andreaw Rayan Andy Gravillon vola in Turchia. Il difensore franco-guadalupense, classe 1998, è un nuovo giocatore dell'Adana Demirspor, squadra allenata da Patrick Kluivert: dopo il prestito al Torino della passata stagione, il Reims lo ha ceduto a titolo definitivo. Gravillon ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Cresciuto nel vivaio nerazzurro

Nato a Pointe-à-Pitre, Gravillon è entrato a far parte del settore giovanile dell'Inter nel 2014 ma non ha mai esordito in prima squadra. Nel 2017 si trasferì al Benevento, prima delle esperienze con le maglie di Pescara, Ascoli e Sassuolo. Nel 2020 vola in Francia, dove veste le maglie di Lorient e Reims; poi il prestito al Torino e ora questa nuova occasione per mettersi in mostra in un campionato molto interessante e in un club molto ambizioso.