© foto di PhotoViews

Samir Handanovic e l’Inter, avanti insieme. Nuovo capitano, leader silenzioso. Il portiere è pronto a rinnovare per un’altra stagione oltre la scadenza attuale prevista per il 2021. Prove di prolungamento fino al 2022. L’Inter e Handanovic lavorano, in silenzio, proseguire insieme. E nelle prossime settimane può arrivare il rinnovo...