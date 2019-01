TMW - Inter, il giovane Adorante chiesto dal Crotone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo nome per il mercato del Crotone, alla ricerca di un centravanti per la seconda parte di stagione: nelle ultime ore chiesto all'Inter l’attaccante classe 2000 Andrea Adorante, scuola Parma. Il calciatore, reduce da un ottimo Torneo dei Gironi Primavera (3 reti in 2 partite), vanta 18 presenze, 9 reti e 1 assist stagionali, in competizioni ufficiali, con la maglia della Primavera nerazzurra. Da capire se i nerazzurri lo considerino pronto per la prima avventura tra i professionisti.