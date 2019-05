TMW - Inter irrompe per Chiesa: 50 milioni più Karamoh. Ma la Juve...

© foto di Federico De Luca

L'Inter ha fatto pervenire una proposta alla Fiorentina per Federico Chiesa. Cinquanta milioni di euro più il cartellino di Yann Karamoh, ala che in questa stagione ha giocato - seppur in prestito - con il Bordeaux. Il francese nei mesi scorsi è stato nel mirino dei viola ed è un profilo gradito, al di là di qualche bizza caratteriale che ne ha caratterizzato la stagione in Francia.

JUVE PRIMA SCELTA - Il primo colpo è andato a vuoto, ma c'è da essere sicuri che l'Inter proverà ancora a affondare il colpo, magari cambiando le carte in tavola. Per ora Chiesa preferirebbe un trasferimento alla Juventus, ma l'Inter sta mettendo la freccia.