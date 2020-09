tmw Inter, Kolarov è arrivato al CONI: al via la prima parte di visite mediche

Al via la prima parte di visite mediche per Aleksandar Kolarov. Arrivato a Milano nel primo pomeriggio, il nuovo calciatore dell'Inter è ora arrivato presso il CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Domani il laterale serbo svolgerà la seconda parte di visite mediche e poi andrà in sede per firmare il contratto che lo legherà alla società nerazzurra: accordo per una stagione con opzione per il secondo anno legata alle presenze.