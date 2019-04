TMW - Inter, l’Atletico si inserisce su Elmas. Kalinic nell’affare?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eljif Elmas del Fenerbahce, centrocampista macedone, è uno dei giocatori con più attenzioni di mercato in Europa. Classe ‘99, piace all’Inter, è seguito da Lazio, Fiorentina, Tottenham, Siviglia e nelle ultime ore, secondo quanto raccolto in Turchia da Tuttomercatoweb, anche dall’Atletico Madrid. I Colchoneros avrebbero già fatto una prima proposta da 15 milioni più bonus ai turchi e occhio al possibile inserimento di contropartite tecniche. Il Fener cerca una punta per l’estate e sul tavolo potrebbe finire anche il nome di Nikola Kalinic.