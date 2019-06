TMW - Inter, l'attaccante Merola a un passo dal Bologna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Merola a un passo dal Bologna. Classe 2000, il forte attaccante della Primavera dell'Inter è in trattativa con la società emiliana che ha praticamente raggiunto l'accordo per la sua acquisizione. Al club nerazzurro, oltre a un conguaglio economico, resterà una percentuale sulla futura rivendita che i due club stanno concordando in questi giorni.