Fonte: Marco Conterio

© foto di Dimitri Conti

L'Inter non molla, vuole Romelu Lukaku. L'ultimo aggiornamento sulla trattativa vuole il Manchester United disposto a concedere ai nerazzurri il pagamento dilazionato, a patto che l'offerta meneghina per un acquisto a titolo definitivo sia congrua. I red devils chiedono 75 milioni di sterline per il belga, in caso di proposta simile potrà aprirsi un tavolo di trattativa. Adesso serve il passo ufficiale, con offerta, da parte dell’Inter.