tmw Inter, missione Kolarov compiuta. Per il serbo biennale mascherato a 3,5 milioni

Missione compiuta: Aleksandar Kolarov è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Che lo ha voluto fortemente, messo nel mirino su indicazione di Antonio Conte che nell'esterno serbo classe '85 ha visto esperienza, mentalità e abitudine vincente, duttilità tattica e serietà professionale come pochi, oltre che ovviamente un elemento fondamentale per le punizioni (attraverso cui i nerazzurri non segnano da due anni). Non una trattativa semplice, laddove la Roma chiedeva 2 milioni di euro per lasciar andare il giocatore e l'Inter sul piatto al massimo ne metteva 1. Infine, come spesso avviene, le parti si sono convinte a chiuderla a metà strada per un totale di 1,5 milioni, grazie alla decisiva regia dell'agente Alessandro Lucci. Il quale per il suo assistito puntava a un contratto fino al 2022, di fronte all'(apparente) irremovibile intenzione del club milanese di fermarsi a una sola stagione (2021) più l'eventuale opzione per una seconda. Sono stati necessari alcuni giorni di lavoro per trovare la quadra: ok alla formula 1+1, ma con un numero di presenze facilmente raggiungibili affinché scatti in fretta l'estensione del contratto fino al 2022. In sostanza, per Kolarov che a Milano guadagnerà circa 3,5 milioni netti, si tratta di un biennale mascherato. Visite mediche prenotate a inizio della prossima settimana, superate le quali l'ex Lazio e City potrà aggregarsi alla rosa di Antonio Conte.