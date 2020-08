tmw Inter, al lavoro per Kolarov. Obiettivo annuale più opzione per il secondo anno

L'Inter sta per perfezionare l'acquisto di Aleksander Kolarov, difensore della Roma. I nerazzurri vorrebbero trovare un'intesa sulla base di un contratto annuale più l'opzione per un'altra stagione, là dove l'esterno serbo spinge per un biennale. Formalità che non dovrebbero comunque rallentare l'ottimo andamento della trattativa ormai vicina alla fumata bianca.