tmw Inter, Musso costa 35 milioni: Radu può essere il secondo di Handanovic

Le richieste dell'Udinese per Juan Musso sembrano troppo alte. 35 milioni di euro spaventano chi vorrebbe acquistare l'argentino, soprattutto in un periodo come questo con il Coronavirus che ha squassato l'economia di molti club di Serie A. Così anche l'Inter - molto interessata - potrebbe aspettare un anno prima di investire su di lui.

RADU SECONDO? Nel calderone delle possibilità se ne sta facendo avanti una più concreta: affiancare ad Handanovic proprio il rumeno che, dopo sei mesi al Genoa, è finito a fare il secondo di Colombi al Parma, nel momento in cui Sepe si è fatto male. Ora, tornando il titolare, difficilmente Radu avrà spazio per giocare di più. L'anno prossimo invece sarebbe una buona alternativa, tentando di giocarsi il posto proprio con lo sloveno per cercare di dimostrare qualcosa ad Antonio Conte.