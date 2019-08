TMW - Inter, Nainggolan vuole il Cagliari: affare in chiusura

© foto di PhotoViews

Radja Nainggolan ha preso la sua decisione: il Cagliari. La società sarda ha aperto le porte al giocatore ed entro pochi giorni gli farà firmare il contratto. Nainggolan si trasferirà in prestito secco dall’Inter ai rossoblù nonostante l’accordo con la Fiorentina da siglare entro martedì prossimo. Affare in dirittura d’arrivo, comunicata la decisione anche all’Inter che non si opporrà alla decisione del calciatore. Il ritorno è servito, Cagliari sta per riabbracciare Nainggolan...