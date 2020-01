Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com c'è attualmente in ballo un possibile scambio di prestiti tra Inter e Napoli, che vedrebbe coinvolti due attaccanti, destinati nell'eventualità a cambiare casacca per sei mesi: da una parte il baby talento Sebastiano Esposito, classe 2002, dall'altra il ben più esperto spagnolo Fernando Llorente. La squadra-mercato del Napoli sta provando a spingere forte su questa pista ma l'Inter, allo stato attuale delle cose, non ha intenzione di cederlo