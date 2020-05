tmw Inter, non solo allenamento atletico: c'è anche il pallone. Terzo gruppo al via alle 18

Conclusa la prima sessione di allenamento individuale in casa Inter (in campo c’è il secondo gruppo), i giocatori nerazzurri lasciano la Pinetina. Tra i primi a farlo, ecco sfrecciare via il danese Christian Eriksen. Lavoro non solo atletico: i calciatori hanno infatti ripreso contatto col pallone, provando i lanci lunghi. L'ultima e terza sessione è in programma alle 18: arriveranno tutti i giocatori non presenti nel primo e nel secondo gruppo: già giunti ad Appiano Gentile il ghanese Asamoah e il giovane Pirola.