tmw Inter, inizia la seduta atletica. Vecino nel secondo gruppo, non c'è Conte

Handanovic, Candreva, Young, Padelli, Barella, Lautaro Martinez, Brozovic, D’Ambrosio, Eriksen e Vecino sono i calciatori dell'Inter presenti ad Appiano Gentile. Secondo quanto filtra, la prima seduta, esclusivamente atletica e quindi senza pallone, dovrebbe prevedere due atleti a campo, con quattro campi a disposizione: di conseguenza Eriksen e Vecino dovrebbero far parte del secondo gruppo, che si allenerà più tardi. Tutti gli atleti, una volta terminata la seduta individuale, faranno la doccia nelle camere singole della foresteria presente alla Pinetina, per poi fare ritorno a casa. Precisazione importante: non c'è, ne è atteso, Antonio Conte, che non risulta ancora essersi sottoposto al tampone.