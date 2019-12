TMW - Inter, non solo Kulusevski: per il ruolo da ds idea Faggiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter si sta muovendo non solo per il presente, ma anche per il futuro. E la linea diretta con il Parma appare rovente, non solo per Dejan Kulusevski. Se per lo svedese l'ostacolo è il prestito secco - e l'eventuale rimborso da rendere ai ducali per liberarlo dopo solo sei mesi - ma c'è l'intenzione di liberarlo già da gennaio, per giugno è nel mirino anche Daniele Faggiano, direttore sportivo gialloblù.

CONTATTI IERI E OGGI - Faggiano è stato caldeggiato da Antonio Conte, in realtà già nella scorsa estate, quando il suo nome era comparso con quello di Petrachi, poi finito alla Roma. Il Parma sta facendo benissimo anche quest'anno e lo status - non più da neopromosso, bensì da conferma - potrebbe calzare a pennello per la nuova Inter. Da un lato c'è, però, anche Piero Ausilio, molto vicino a Steven Zhang e alla proprietà. In ogni caso l'idea c'è ed è abbastanza concreta.