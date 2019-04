Fonte: Andrea Losapio

L'Inter sta cominciando a muoversi in vista del mercato estivo, e uno dei nomi sul taccuino della società nerazzurra è quella di Steven Bergwijn, giovane esterno offensivo olandese in forza nel PSV Eindhoven. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com i meneghini hanno presentato un'offerta da 30 milioni di euro per il classe '97, con la società del Brabante Settentrionale che chiede però dal canto suo 40 milioni per lasciar partire uno dei migliori talenti in seno alla sua rosa.