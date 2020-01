TMW - Inter-Parma, il summit va avanti. In sede l'entourage di Darmian

Fonte: da Milano, Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue il summit tra la dirigenza dell'Inter e quella del Parma. Sul tavolo il possibile prestito di Sebastiano Esposito, nome che i ducali cercano per sopperire all'infortunio di Roberto Inglese in attacco. Potrebbe non essere però l'unico nome sul tavolo. E' entrato da poco in sede anche l'entourage di Matteo Darmian, possibile che il difensore sia adesso oggetto di discussione tra le parti.