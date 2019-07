TMW - Inter, per Longo c’è il Deportivo La Coruna

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nel futuro di Samuele Longo c’è ancora la Spagna. L’attaccante classe ‘92 di proprietà dell'Inter si trasferirà al Deportivo La Coruna in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Liga del club galiziano. Per Longo si tratterebbe della quinta esperienza in terra iberica dopo quelle con Rayo Vallecano, Girona, Tenerife ed Huesca.