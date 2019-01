TMW - Inter, pista Darmian ancora viva. Grande apertura del Manchester

Fonte: Alessandro Rimi

Inter a caccia di un terzino con le limitazioni del Fair Play Finanziario ben presenti, che naturalmente guidano le scelte sul mercato di Ausilio e Marotta. La pista che porta a Matteo Darmian, stando a quando da noi raccolto, non sarebbe da escludere, tutt'altro. I contatti delle ultime ore vanno in questa direzione, con il laterale italiano che gradirebbe e non poco la prospettiva nerazzurra. Grazie alla mediazione dei suoi agenti, la richiesta del Manchester United si è peraltro ammorbidita nelle ultime ore, anche per la grande voglia di Darmian di tornare in Italia, più volte manifestata negli ultimi giorni.

LA FORMULA - Non più prestito con obbligo di riscatto, con sei milioni subito e sei da versare al momento dell'acquisto, ma semplice diritto di acquisto del suo cartellino a giugno prossimo. Il che presuppone un rinnovo contrattuale col Manchester United, con cui è in scadenza a giugno prossimo. I Red Devils inoltre hanno abbassato ancora le pretese, venendo incontro alla volontà di Darmian: ora la richiesta è fissata a quattro milioni di prestito oneroso, più otto di riscatto a fine anno.