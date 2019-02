Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di PhotoViews

Al termine di Inter-Sampdoria, l'esterno nerazzurro Matteo Politano si è presentato nella mixed zone del Meazza per commentare la vittoria. Queste le sue dichiarazioni, raccolte dall'inviato di TMW: "Oggi era fondamentale per dare continuità ai risultati, ma soprattutto per tenere a distanza la Lazio".

Sul caso Icardi: "Noi siamo entrati in campo come al solito, siamo sempre concentrati sulla partita e su ciò che ci aspetta la domenica. Poi sul caso Icardi spetterà alla società fare chiarezza".

Sullo spogliatoio: "Noi siamo uniti, oggi si è visto in campo che la squadra è compatta. Su Mauro siamo tranquilli, con noi non c'è assolutamente alcun problema".

Sui suoi movimenti in campo: "Si tratta di una questione tattica per non dare punti di riferimento all'avversario, a volte mi posiziono dentro, altre fuori in base all'avversario".