tmw Inter, proposta per Emerson Palmieri. 20 milioni di euro più bonus al Chelsea

L'Inter ha inoltrato al Chelsea l'offerta per arrivare al cartellino di Emerson Palmieri. Per il difensore italo-brasiliano sono stati offerti 20 milioni di euro cash più cinque di bonus, per soddisfare le richieste di Marina Granovskaia, deus ex machina del club londinese. Palmieri è stato inserito nella lista dei partenti per un prezzo da 30 milioni, ma le sensazioni sembrano positive per un accordo.

INGAGGIO 4 MILIONI - La proposta è buona anche per Emerson Palmieri che attualmente arriva a guadagnare intorno ai 3 milioni di euro, bonus inclusi. Grazie al Decreto Crescita l'Inter ha messo sul piatto 4 milioni per un quinquennale, sbaragliando la concorrenza del Napoli. Anche la Juventus seguiva con particolare attenzione la situazione, ma eventualmente sarebbe stato legato alla cessione di Alex Sandro.