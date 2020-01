TMW - Inter-Roma, è stallo su Politano e le visite di Spinazzola. Il punto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inter-Roma, la trattativa tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola è ora in una fase di stallo. I nerazzurri vorrebbero effettuare test piu approfonditi al terzino e l'ultima proposta, come già filtrato ieri sera, è quella di modificare la formula da prestito con obbligo a prestito con diritto di riscatto. Dalla Roma filtra irritazione a riguardo. Le due società sono adesso a Milano in costante contatto per cercare una soluzione insieme all'agente Lippi e agli intermediari. Intanto Politano, che ha svolto le visite con la Roma, attende, coi giallorossi che per il momento avrebbero bloccato i nuovi test con l'Inter di Spinazzola.