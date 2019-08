© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alexis Sanchez e l’Inter, trattativa ancora in corso con il Manchester United e distanza tra le parti che via via va diminuendo. I nerazzurri contano di chiudere nella giornata di domani, una volta definita l’operazione Sanchez sbarcherà a Milano (forse già domani) e si legherà all’Inter in prestito con altri due anni di contratto dopo il riscatto. Ore cruciali, l’Inter e Sanchez sono più vicini...