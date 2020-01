Fonte: Simone Bernabei

È atterrato a Milano in queste ore Martin Satriano, nuovo attaccante per la Primavera dell'Inter, che nelle prossime ore dovrebbe sottoporsi alle visite mediche per poi diventare ufficialmente un nuovo acquisto dell'Inter. Il classe 2001 proviene dal Nacional de Montevideo e per lui i nerazzurri hanno battuto la concorrenza del Cagliari.