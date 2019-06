TMW - Inter-Sensi, definita l'operazione: martedì le visite mediche

Fonte: Alessandro Rimi

Fumata bianca nella trattativa tra Inter e Sassuolo per l'arrivo in nerazzurro del centrocampista Stefano Sensi. E' stata infatti definita l'operazione tra le parti, con il giocatore classe '95 che martedì prossimo sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club per i prossimi anni.