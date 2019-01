TMW - Inter-Skriniar, offerta alzata a 3,2 milioni. Ancora troppo poco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo avere praticamente chiuso l'approdo di Diego Godin dall'Atletico Madrid, l'Inter cerca di rinnovare il contratto di Milan Skriniar, difensore slovacco che in questo momento percepisce "solamente" 1,3 milioni di euro. L'ex Sampdoria continua a chiedere 4 all'anno, una cifra che i nerazzurri in questo momento non sarebbero intenzionati a spendere. L'agente Csonto nelle scorse ore è arrivato a Milano per studiare la posizione del proprio assistito.

SCENDERE A PATTI - I dirigenti meneghini hanno alzato la propria offerta da 2,5 milioni di euro netti a stagione a 3,2, sperando di trovare un accordo con l'agente del calciatore. Proposta, almeno per il momento, rigettata, con l'intenzione di arrivare a una quota base di 4, soprattutto pensando all'inamovibilità dello slovacco. Insomma, in questo momento l'Inter cerca di trovare un accordo ragionevole, ma Skriniar continua a puntare un rinnovo che, almeno per il momento, continua a essere lontano.