Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan Skriniar è stato sostituito a causa di un malessere dovuto a sindrome influenzale. Come raccolto da TMW, non sarebbe dunque un infortunio la ragione della sostituzione anticipata del difensore dell'Inter (uscito al 17') durante il match in corso proprio in questi minuti col Cagliari. Una buona notizia per mister Conte e per il popolo nerazzurro.