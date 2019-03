TMW - Inter, tifosi chiamano la squadra sotto la curva. Derby è già iniziato

Fonte: dall'inviato a San Siro

Immediatamente dopo il fischio finale del match di Europa League perso contro l’Eintracht, costato l’eliminazione dalla competizione all’Inter di Spalletti, la tifoseria nerazzurra ha chiamato a raccolta i giocatori sotto la curva. Fra lo stupore generale, visto il risultato e l’andamento della gara. La curva nerazzurra però ha voluto i giocatori sotto il proprio settore per applaudirli, l’impegno comunque non è mancato, ma soprattutto per caricarli in vista del derby contro il Milan. Una partita fondamentale in ottica corsa alla Champions League. E così dopo i primi applausi si è subito levato al cielo il coro ‘tirate fuori le palle’, una richiesta diretta decisamente verso il derby alla quale è seguito il più classico coro di scherno nei confronti dei cugini rossoneri. Un modo per far capire che il derby è ufficialmente già iniziato…