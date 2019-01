Fonte: Alessandro Rimi

Cedric Soares ha concluso da poco le visite mediche nella sede milanese del CONI e nel pomeriggio sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il lusitano lascia il Southampton in prestito per diventare un'alternativa difensiva per Spalletti. Firma prevista appunto nel pomeriggio, poi l'annuncio ufficiale da parte del club nerazzurro.