Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

A due giorni dalla sfida tra Inter e Juventus, il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato dalla Lega Serie A dove è andata in scena la conferenza stampa per i 90 anni della Serie A a girone unico. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Ho avuto l'onore di giocare tanti anni in Serie A, momenti indimenticabili. Abbiamo reso felici tante persone, è stato bellissimo difendere i colori dell'Inter. Domenica speriamo di vedere una grande partita. Ricordo la mia prima gara a San Siro, ho provato un'emozione fortissima, pensavo ai sacrifici dei miei genitori. Ho smesso come volevo, con la stessa maglia che oggi rappresento in qualità di vicepresidente. I valori non cambieranno, resteranno sempre gli stessi. Inter-Juve? Una partita piena di storia. Che vinca il migliore".