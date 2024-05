Javier Zanetti: "Thuram la vera sorpresa, non ci aspettavamo questa sintonia con Lautaro"

Intervistato da Radio Serie A, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti si è soffermato anche su alcuni singoli protagonisti dello Scudetto dell'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

Calhanoglu?

"Grandissimo, ha personalità ed è un trascinatore vero. Hakan è uno di quelli che meritava di vincere il campionato in questa maniera".

Mkhitaryan?

"Giocatore pensante, è il cervello della squadra. Non bisogna spiegargli niente, sa tutto".

Barella?

"Campionato straordinario, da vero leader e trascinatore, difensivamente e offensivamente. Sempre al servizio della squadra".

Dimarco?

"Il sogno di un bambino. È cresciuto con noi, è andato via e ora è tornato come uomo. Si è visto il suo interismo per tutta la stagione".

Per voi dirigenti qual è stata la sorpresa?

"Credo Thuram, non ci aspettavamo si adattasse così velocemente a un nuovo campionato e trovasse questa sintonia con Lautaro e con la squadra. Poi anche Pavard, che però ha più esperienza. Tutti i nuovi sono stati determinanti, da Sommer a Frattesi".