Fonte: Dall'inviato Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In zona mista dalla Dacia Arena di Udine ai microfoni di TMW è intervenuto il difensore della Fiorentina e dell’Italia Cristiano Biraghi dopo la vittoria di oggi degli azzurri contro la Finlandia (2-0): “Siamo contenti di com’è andata, volevamo partire bene perché il cammino è lungo, partire bene è sempre importante. Dobbiamo migliorare qualcosina e avremo modo di farlo. Abbiamo giocato contro una squadra non facile, non aveva niente da perdere, ogni mezza occasione per loro era guadagnata. In generale è andata bene, poi da domani analizzeremo la gara col mister per cambiare qualcosa in vista di martedì. Avevamo preparato il primo tempo per far alzare di più Piccini, volevamo prenderli di sorpresa. È importante saper fare tutte e due le cose, a gara in corsa può capitare di cambiare. Siamo stati bravi a sbloccarla subito, questo era importante”.