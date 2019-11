TMW - Italia, Mancini: "Ci mancano sette partite per vincere l'Europeo"

Fonte: dai nostri inviati a Bucarest, Gaetano Mocciaro e Andrea Losapio

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, a margine del sorteggio dei gironi di Euro2020 è intervenuto in mixed zone e s'è soffermato sul girone dell'Italia, che ha pescato Svizzera, Turchia e Galles: "Anche agli altri è andata bene. Io credo che tutti i gruppi siano abbastanza equilibrati, a parte quello della Germania".

Del tuo girone quale ti preoccupa? "Conosco abbastanza bene la Svizzera, ma loro conoscono altrettanto noi. I turchi pure li conosco benissimo e sono ottimi calciatori, passati nel gruppo della Francia. Hanno una buona squadra. Il Galles forse è quella che conosciamo meno, ma Giggs è stato uno dei migliori calciatori al mondo e pratica un buon calcio. E tutti giocano in Premier League. Poi sta a noi essere bravi".

L'Italia gioca le tre partite a Roma. "Sono regole che hanno messo due anni fa. Ci sono tante squadre che giocano nella propria nazione, non siamo gli unici. Il nostro gruppo purtroppo è collegato a Baku, che è abbastanza lontano".

Ora qual è l'obiettivo? "Mancano sette partite per vincerla...".

Cosa si aspetta dal match con la Turchia? "Abbiamo sei mesi per studiare meglio questa partita. Ma è una squadra forte. Ha battuto la Francia, ha pareggiato a Parigi. Non è debole".

Sulle partite all'Olimpico con i tifosi a favore: "Nel primo gruppo lo stadio Olimpico ci può dare una bella spinta. Giocare in casa con molti tifosi italiani è un vantaggio".

Hai già parlato con il c.t. della Svizzera Petkovic? "Ci siamo salutati, credo che anche a lui faccia piacere giocare in Italia".

L'ipotesi di anticipare la fine del campionato è ancora in piede? Lo chiederete? "No, no, non chiediamo niente".

Ha fatto i calcoli per l'eventuale prosieguo della competizione? "Qui si dà per scontato che l'Olanda vinca il suo girone, quando poi molti gruppi fin qui sembravano scontati e invece non lo sono stati. Noi vogliamo vincere e per farlo dobbiamo vincere 7 partite di seguito, non c'è null'altro da fare".

Su Mihajlovic: "E' un amico da tanti anni, lo sapete. Sono felice che le cose stiano migliorando".