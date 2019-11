© foto di www.imagephotoagency.it

Parlando a margine dell'evento Social Football Summit, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha risposto brevemente anche su alcuni singoli: "Castrovilli può essere una sorpresa in vista dell'Europeo? Ha delle qualità importanti, lo abbiamo convocato per conoscerlo meglio, così come altri ragazzi. E' giovane, ha fatto poche presenza in serie A. Dipenderà da lui in questi sei mesi. Sicuramente sarà un giocatore importante per i prossimi anni della Nazionale. Balotelli ha delle possibilità? Sei mesi sono lunghi...".