TMW - Italia U21, trauma alla spalla per Orsolini: lascia lo stadio dolorante

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Ronzulli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Problemi fisici per Riccardo Orsolini, sostituito nell'intervallo da Kean durante Italia-Polonia Under 21 (0-1). L'esterno d'attacco azzurro, come raccolto da TMW, a fine partita ha lasciato infatti il Dall'Ara con una vistosa fasciatura alla spalla sinistra e molto dolorante in viso. Domani in mattinata sono previsti degli accertamenti.