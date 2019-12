Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha parlato a margine del Gran Galà AIC che si terrà questa sera a Milano: “Se nei primi 5-10 minuti la Juventus avesse segnato due-tre gol non sarebbe stato uno scandalo perché è arrivata spesso davanti a quel portierino molto bravo (Turati NdR) che farà parlare di sé. Anche dopo il vantaggio c’è stato un rilassamento mentre il Sassuolo ha giocato sempre allo stesso modo arrivando al tiro. Diciamo che questo pari è un bene per il campionato perché c’è un Inter che sta giocando molto bene, ha un organico più completo e vedremo chi la spunterà.

Sorpreso del mancato Pallone d’Oro a Ronaldo?

“Bella domanda, voi a chi l’avreste dato? Sono tutti grandissimi giocatori che meritano a livello personale. Messi e Ronaldo se la giocano sempre perché sono i più forti, poi l’anno scorso c’è stato Modric e quest’anno Van Dijk. Quei due però sono sempre superiori a tutti nonostante a volte possano avere qualche calo fisico”.