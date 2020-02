TMW - J Medical, esami finiti per Douglas Costa: si attende il responso

Fonte: Giovanni Albanese

Esami terminati per Douglas Costa. Come si vede dall'immagine di TMW, il brasiliano della Juventus ha lasciato da pochi minuti il J Medical dopo aver sostenuto stamani gli accertamenti medici per le valutazioni sulla lesione muscolare patita nell'ultimo turno di campionato contro il Verona. Al momento è impossibile sbilanciarsi: occorre aspettare gli esiti ufficiali, per capire l’entità dell’infortunio e, di conseguenza, i tempi di recupero.