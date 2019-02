Fonte: Dall'inviato a Genova, Andrea Piras

A margine della conferenza stampa odierna in casa Genoa ha parlato Jandrei, nuovo portiere del Grifone, rivelando un retroscena su un possibile, ovviamente passato, approdo in blucerchiato: "Avevo un accordo con la Samp a metà stagione - ha detto - ma non so che cosa poi è successo così sono rimasto alla Chapecoense. Parlai col presidente e mi fece capire che voleva che io restassi. L'affare non si concluse, io rimasi là e ora sono al Genoa. Sono felice e spero di dimostrare il mio valore. I compagni mi hanno accolto bene, quando sono arrivato c'erano tre brasiliani e tre portoghesi e per me è stato facile questo primo adattamento perché c'erano sei giocatori che parlavano la mia lingua: all'inizio mi hanno dato tutto l'aiuto di cui necessitavo. È stato tutto tranquillo. Come portiere ho i miei idoli: Alisson è un gran portiere, ogni anno mostra i suoi progressi e io ora voglio dimostrare il mio valore in Europa, voglio cercare il mio spazio per giocare e mostrare le mie qualità. La mia convivenza con Radu è molto buona, mi ha accolto molto bene ci rispettiamo e rispetto tutti. Ma come ho detto cercherò il mio spazio per giocare e mi voglio far trovare pronto".