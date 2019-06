TMW - Juve, definito l'accordo con il giovane fantasista Joel Ribeiro

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha raggiunto l'accordo con il fantasista Joel Ribeiro (2003) del Losanna. Doppio passaporto svizzero-portoghese, ha giocato finora sia da trequartista che da attaccante esterno di sinistra. Giocherà in Under 17 ma non è esclusa qualche apparizione in Primavera.