TMW - Juve e Bayern pensano a Tadic. Che intreccio con James e Dybala

34 gol e 21 assist in 52 partite stagionali, almeno finora. L'annata di Dusan Tadic con la maglia dell'Ajax non può certo non aver fatto drizzare le orecchie alle big di tutta Europa. Sarebbero due, secondo quanto raccolto da TMW, le squadre che finora hanno seguito con maggiore interesse l'attaccante serbo classe '88: Bayern Monaco e Juventus. I bavaresi cercano un rimpiazzo per James Rodriguez, destinato a tornare anche solo di passaggio al Real Madrid, mentre i bianconeri studiano il possibile dopo-Dybala. Una pista da tenere d'occhio dunque con grande attenzione, quella che porta all'esperto Tadic, che proprio contro Bayern e Juve in questa Champions ha sfoderato prestazioni di altissimo livello. Dal suo entourage, intanto, filtra un messaggio chiaro: il giocatore ad oggi non è stato offerto a nessun club ed è concentrato su un finale di stagione ancora tutto da vivere coi lancieri. Poi, inevitabilmente, sarà tempo di mercato: a proposito, secondo le ultime indiscrezioni, nel contratto di Tadic con l'Ajax ci sarebbe una clausola rescissoria da 16 milioni di euro, cifra ben al di sotto del valore reale dell'ex Southampton. Destinato così a infiammare l'estate olandese insieme ai vari De Ligt, Van de Beek e David Neres.