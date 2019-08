TMW - Juve, ecco il cash per Lukaku. United: Mandzu si, Matuidi no

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus sta costruendo un cospicuo tesoretto con le cessioni di Kean e Cancelo (60 milioni) e risulta ancora in corsa per Romelu Lukaku. Lo United, ancora in attesa del rilancio dell’Inter rispetto alla prima offerta di 60 milioni più bonus (5), si aspetta un robusto conguaglio da aggiungere al cartellino di Mandzukic. Con Dybala finito nuovamente nel mirino del PSG (Canal+), i due club hanno provato a sondare altri nomi da utilizzare come eventuali contropartite. E se fino a qualche ora fa quella di Matuidi sembrava una carta potenzialmente interessante per i Red Devils, ora invece non pare essere una priorità. Il tempo scorre e una soluzione va trovata in fretta.